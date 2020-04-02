В пятницу, 3 апреля «Динамо» Минск в третьем туре чемпионата Беларуси примет «Торпедо-БелАЗ». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».
После двух туров «Торпедо-БелАЗ» идет третьим с 6 очками в активе, «Динамо» Минск занимает 13-е место с 0 очков.
«Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Источник — Sport.ua
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