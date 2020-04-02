В первый игровой день третьего тура чемпионата Беларуси состоится матч, в котором «Динамо» Минск примет «Торпедо-БелАЗ». Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

В прошлом сезоне «Динамо» Минск и «Торпедо-БелАЗ» были соседями по турнирной таблице, и закончили сезон на четвертом и шестом местах соответственно. Команды разделило всего 5 очков и одна команда – «Ислочь».

Однако нынешний сезон команды начали совсем по-разному, и сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Динамо» Минск потерпело два поражения и сейчас располагается на 14-й строчке, по соседству с еще одним неудачником старта сезона, многолетним гегемоном чемпионата Беларуси – борисовским БАТЭ.

Команда Сергея Гуренко дважды проиграла минимально – сначала брестскому «Руху» со счетом 0:1, а затем уступила 2:3 ФК «Минск» в столичном дерби. «Динамо» срочно нужны очки, чтобы выбираться из подвалов турнирной таблицы, однако набрать их в противостоянии с «Торпедо» будет непросто.

Команда Юрия Пунтуса, в свою очередь, начала чемпионат блестяще. В первом туре «Торпедо» испортило дебют в чемпионате Беларуси Юрию Вернидубу, обыграв на выезде его «Шахтер» Солигорск со счетом 1:0. А во втором туре подопечные Пунтуса с аналогичным счетом победили аутсайдера, «Белшину».

Несмотря на провальный старт сезона, букмекеры по-прежнему верят в «Динамо» Минск и считают хозяев фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Гуренко – 2,28, на «Торпедо» - 3,58. Вероятность ничьи – 3,24.

3 апреля, пятница