Челси заинтересован в подписании Коутиньо и Теллеса

Лондонский клуб планирует серьезно усилиться

  • 02.04.2020 13:58
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Челси заинтересован в подписании Коутиньо и Теллеса
© ФК Барселона. Филиппе Коутиньо

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Порту» Алекса Теллеса. Португальский клуб намерен выручить за бразильца до 40 миллионов евро.

Также в сферу интересов «Челси» попал вингер каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».

Отметим, что «Челси» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков в 29 турах.

Ранее сообщалось, что «Лестер» намерен арендовать Коутиньо.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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