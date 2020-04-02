Челси заинтересован в подписании Коутиньо и Теллеса

Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Порту» Алекса Теллеса. Португальский клуб намерен выручить за бразильца до 40 миллионов евро.
Также в сферу интересов «Челси» попал вингер каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию».
Отметим, что «Челси» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков в 29 турах.
Ранее сообщалось, что «Лестер» намерен арендовать Коутиньо.
Источник — Gazzetta dello Sport
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