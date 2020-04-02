Генеральный секретарь УАФ рассказал, как УЕФА планирует доигрывать сезон

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, каким образом УЕФА хочет доиграть сезон.

«Рассматриваются различные варианты, июль-август доигрывать. Сейчас также думают, когда довести еврокубки к финалу и их сыграть. Это так же лето, август.

Под это уже составляют план квалификации еврокубков следующего сезона. Он, наверное, тоже сместится, так как отбор обычно в июле начинался, эти раунды предыдущие. Вряд ли это удастся сделать. Все понимают, что придется играть с двойной нагрузкой, но лучше играть с двойной нагрузкой, чем не играть вовсе.

Конечно, будут выдерживаться минимальные режимы, 72 часа между матчами, но чтобы уложиться в какие-то разумные сроки, надо будет всем работать», — сказал Записоцкий.

Ранее сообщалось, что Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа.