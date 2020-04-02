Генеральный секретарь УАФ рассказал, как УЕФА планирует доигрывать сезон

Между матчами будут выдерживаться минимальные режимы - 72 часа

  • 02.04.2020 13:24
  • 835 просмотров
  • 2 комментария
Генеральный секретарь УАФ рассказал, как УЕФА планирует доигрывать сезон
© football24.ua

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, каким образом УЕФА хочет доиграть сезон.

«Рассматриваются различные варианты, июль-август доигрывать. Сейчас также думают, когда довести еврокубки к финалу и их сыграть. Это так же лето, август.

Под это уже составляют план квалификации еврокубков следующего сезона. Он, наверное, тоже сместится, так как отбор обычно в июле начинался, эти раунды предыдущие. Вряд ли это удастся сделать. Все понимают, что придется играть с двойной нагрузкой, но лучше играть с двойной нагрузкой, чем не играть вовсе.

Конечно, будут выдерживаться минимальные режимы, 72 часа между матчами, но чтобы уложиться в какие-то разумные сроки, надо будет всем работать», — сказал Записоцкий.

Ранее сообщалось, что Все соревнования в Европе должны быть завершены до 3 августа.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    romario1501
      romario1501, 02.04.2020 13:41
    +1
    "Генерального секретаря УАФ розповів, як УЄФА планує догравати сезон" - чукча не дурень , чукча - письменник )))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2020 13:31
    0
    Какая работа, у него патологическое отвращение к труду, как таковому... Насмешил....
    Ссылка
    romario1501
      romario1501, 02.04.2020 13:41
    +1
    "Генерального секретаря УАФ розповів, як УЄФА планує догравати сезон" - чукча не дурень , чукча - письменник )))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2020 13:31
    0
    Какая работа, у него патологическое отвращение к труду, как таковому... Насмешил....
    Ссылка
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