Манчестер Юнайтед хочет подписать Менье

Защитник французского ПСЖ и национальной сборной Бельгии Томас Менье может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба внимательно следит за контрактной ситуацией Менье.
В этом сезоне Менье принял участие в 16 матчах чемпионата Франции и отметился одной результативной передачей. Соглашение бельгийца с ПСЖ истекает в июне этого года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен подписать Менье.
Источник — France Football
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