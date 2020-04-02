Манчестер Юнайтед хочет подписать Менье

Защитник французского ПСЖ и национальной сборной Бельгии Томас Менье может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба внимательно следит за контрактной ситуацией Менье.

В этом сезоне Менье принял участие в 16 матчах чемпионата Франции и отметился одной результативной передачей. Соглашение бельгийца с ПСЖ истекает в июне этого года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен подписать Менье.