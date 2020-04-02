Милан нашел замену Доннарумме

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуру голкипера «Торино» и сборной Италии Сальваторе Сиригу как одну из главных целей на летнее трансферное окно.

Если миланский клуб не сможет договориться о новом контракте с Джанлуиджи Доннаруммой, 33-летний голкипер может пополнить стан команды. В таком случае «Милану» придется продать Доннарумму, чтобы не потерять игрока свободным агентом.

Контракт Сиригу с «Торино» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне итальянец принял участие в 25 матчах в чемпионате Италии, оставив свои ворота в неприкосновенности в 5 встречах.

Ранее сообщалось, что «Челси» и ПСЖ готовы купить Доннарумму.