Челси и ПСЖ готовы купить Доннарумму

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал ПСЖ и «Челси».
Итальянский клуб хочет продать футболиста в летнее трансферное окно.
Действующий контракт Доннаруммы истекает летом 2021 года.
В этом сезоне на счету Доннаруммы 26 матчей за «Милан».
Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет продавать Доннарумму в «Реал».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sports Mole
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.