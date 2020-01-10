Милан не хочет продавать Доннарумму в Реал

Итальянский «Милан» не намерен продавать 20-летнего голкипера Джанлуиджи Доннарумму в мадридский «Реал», несмотря на предметный интерес «сливочных».

Контракт Доннаруммы с «россонери» рассчитан до лета 2021-го года. «Милан» намерен продлить соглашение с вратарем.

Проблемой может стать высокая зарплата вратаря — €6 миллионов в год. «Милан» взял курс за уменьшение зарплатной ведомости клуба, но Джанлуиджи вряд ли пойдет на уменьшение оклада.

В текущем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 23 мяча, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость Джанлуиджи составляет €55 миллионов.