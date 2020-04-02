Модрич хочет отработать в Реале свой контракт

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до 2021 года.
Хорватский футболист решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов подписать Луку Модрича.
В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал».
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Источник — As.com
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