Модрич хочет отработать в Реале свой контракт

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до 2021 года.

Хорватский футболист решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов подписать Луку Модрича.

В нынешнем сезоне на счету Модрича 3 гола и 5 ассистов в 22 матчах за «Реал».