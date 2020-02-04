Милан готов подписать Луку Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует летом покинуть свой клуб.
Как сообщает итальянская пресса, такое решение футболист примет из-за того, что в будущем ему не будет гарантировано место в стартовом составе мадридского клуба.
Ситуацией готов воспользоваться «Милан», который может подписать 34-летнего хорвата. Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что Модрича хочет подписать «Ди Си Юнайтед».
В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 4 ассистов в 17 матчах Ла Лиги.
Источник — Calciomercato
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