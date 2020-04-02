Жозе БОТУ: «Шахтер уже может умножить сумму, потраченную на Додо, на 20»

«Горняки» высоко оценивают молодого фулбека своей команды

  • 02.04.2020 12:22
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Жозе БОТУ: «Шахтер уже может умножить сумму, потраченную на Додо, на 20»
© ФК Шахтер. Додо

Руководитель селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту на примере с Додо рассказал о стратегии развития футболистов, существующей в донецком клубе.

«Мы знали, что он не сможет заиграть сразу после подписания. Он был с нами в течение полугода, и Паулу Фонсека осознавал его потенциал, но Додо не играл, поэтому мы искали возможность с арендой на определенных условиях. Мы хотели, чтобы он попал к тренеру, который научит его такому же стилю игру, как у нас, поэтому мы одолжили Додо «Витории» из Гимарайнша, которую тогда возглавлял Луиш Каштру».

«Теперь Додо играет в «Шахтере», вызывается в сборную Бразилии, и мы уже можем умножить сумму, затраченную на него, на 20. Мы должны были подписать его и видеть проект развития на будущее. Это то, что сегодня должны делать клубы. Трансфер 20-летнего футболиста никогда не может быть провалом», - сказал Жозе Боту.

Напомним, в январе 2018 года «Шахтер» потратил 2 миллиона евро на приобретение у «Коритибы» Додо.

Ранее Жозе Боту заявил, что после коронавируса футбол уже не будет таким, как прежде.

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