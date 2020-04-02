ПСЖ включился в борьбу за Хакими

Марокканский защитник может перейти во французский клуб

  • 02.04.2020 11:50
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ПСЖ включился в борьбу за Хакими
© Bundesliga. Ашраф Хакими

21-летний защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Марокко Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию»,может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По данным источника, что парижский клуб ищет замену защитнику Тома Менье, чей контракт истекает грядущим летом. «ПСЖ» поспорит за трансфер футболиста с лондонским «Челси» и «Ювентусом».

Отметим, что в этом сезоне Хакими сыграл 37 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Источник — Calciomercato

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