Ювентус включился в борьбу за Хакими

Защитник мадридского «Реала» и национальной сборной Марокко Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

По данным источника, туринский клуб хочет укрепить позицию правого защитника. В «Ювентусе» считают, что 21-летний Хакими подходит для выполнения этой задачи.

Отметим, что в этом сезоне Хакими сыграл 37 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен выкупить у «Реала» Хакими.