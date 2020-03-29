Челси намерен выкупить у Реала Хакими

«Челси» намерен усилить свой состав защитником «Реала» Ашрафом Хакими.

Как сообщает Daily Mirror, английский клуб уже начал переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

В данный момент марокканец играет в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. «Реал» пока не решил, что в будущем делать с игроком - продавать или внедрять в свой состав.

В этом сезоне Хакими сыграл 37 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить Луку Йовича.