Челси намерен выкупить у Реала Хакими

«Челси» намерен усилить свой состав защитником «Реала» Ашрафом Хакими.
Как сообщает Daily Mirror, английский клуб уже начал переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.
В данный момент марокканец играет в дортмундской «Боруссии» на правах аренды. «Реал» пока не решил, что в будущем делать с игроком - продавать или внедрять в свой состав.
В этом сезоне Хакими сыграл 37 матчей за «Боруссию», забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет купить Луку Йовича.
Источник — Daily Mirror
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