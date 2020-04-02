Ливерпуль не хочет возвращать Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не перейдет в ближайшее время в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что Стерлинг не исключает, что вернется в свой бывший клуб. Позже появилась информация, что «красные» готовы вернуть своего воспитанника.
Теперь, как сообщает Daily Express, «Ливерпуль» не заинтересован в услугах 25-летнего вингера.
Напомним, что Стерлинг перешел в «Сити» в 2015-м году. За футболиста «горожане» заплатили 63 млн евро.
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Источник — Daily Express
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