Стерлинг может летом вернуться в Ливерпуль

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность возвращения в клуб Рахима Стерлинга. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Ранее сам Стерлинг заявил, что не исключает своего возвращения в «Ливерпуль».

Стерлинг перешел в «Ман Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Он является воспитанником «Красных».

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 11 голов в 24 матчах АПЛ.