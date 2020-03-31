Стерлинг может летом вернуться в Ливерпуль

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность возвращения в клуб Рахима Стерлинга. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.
Ранее сам Стерлинг заявил, что не исключает своего возвращения в «Ливерпуль».
Стерлинг перешел в «Ман Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Он является воспитанником «Красных».
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 11 голов в 24 матчах АПЛ.
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Источник — L`Equipe
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