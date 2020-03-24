Стерлинг не исключает своего возвращения в Ливерпуль

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг намекнул на свое возвращение в «Ливерпуль»:
«Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Не буду врать, я люблю этот клуб.
Не поймите неправильно, «Красные» навсегда в моем сердце. «Ливерпуль» многое для меня сделал, когда я рос, поэтому…».
Стерлинг перешел в «Ман Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Он является воспитанником «Красных».
Ранее Стерлинг намекал на переход в «Реал».
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Источник — Daily Mail
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