Стерлинг не исключает своего возвращения в Ливерпуль

Хавбек «Манчестер Сити» может покинуть клуб

  • 24.03.2020 21:32
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Стерлинг не исключает своего возвращения в Ливерпуль
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг намекнул на свое возвращение в «Ливерпуль»:

«Вернусь ли я когда-нибудь в «Ливерпуль»? Не буду врать, я люблю этот клуб.

Не поймите неправильно, «Красные» навсегда в моем сердце. «Ливерпуль» многое для меня сделал, когда я рос, поэтому…».

Стерлинг перешел в «Ман Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Он является воспитанником «Красных».

Ранее Стерлинг намекал на переход в «Реал».

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Источник — Daily Mail

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