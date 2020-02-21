Рахим СТЕРЛИНГ: «Я счастлив в Ман Сити, но Реал – фантастический клуб»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал слухи о своем переходе в «Реал»:

«Прямо сейчас я в «Манчестер Сити», где я действительно счастлив. Но «Реал» – фантастический клуб. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.

В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб».