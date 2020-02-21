Рахим СТЕРЛИНГ: «Я счастлив в Ман Сити, но Реал – фантастический клуб»

Форвард «Манчестер Сити» не исключает свой переход в «Реал»

  • 21.02.2020 18:14
  • 590 просмотров
  • 1 комментарий
Рахим СТЕРЛИНГ: «Я счастлив в Ман Сити, но Реал – фантастический клуб»
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал слухи о своем переходе в «Реал»:

«Прямо сейчас я в «Манчестер Сити», где я действительно счастлив. Но «Реал» – фантастический клуб. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.

В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб».

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Источник — As.com

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Комментарии
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      Stran, 21.02.2020 18:24
    0
    Первый пошел...
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    Stran
    online
      Stran, 21.02.2020 18:24
    0
    Первый пошел...
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