Агент высказался о возможном уходе Стерлинга из Ман Сити

Полузащитник не хочет обсуждать спекуляции

  • 17.02.2020 09:19
  • 355 просмотров
  • 0 комментариев
Агент высказался о возможном уходе Стерлинга из Ман Сити
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

Эйди Уорд, агент хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга прокомментировал информацию о том, что «Реал» может купить англичанина.

«Рахим полностью сосредоточен на «Ман Сити» и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что в связи с дисквалификацией из еврокубков «Сити» готов продать Стерлинга в «Реал».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mirror

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности