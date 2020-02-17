Агент высказался о возможном уходе Стерлинга из Ман Сити

Эйди Уорд, агент хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга прокомментировал информацию о том, что «Реал» может купить англичанина.

«Рахим полностью сосредоточен на «Ман Сити» и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что в связи с дисквалификацией из еврокубков «Сити» готов продать Стерлинга в «Реал».