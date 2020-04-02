Ювентус собирается купить Марсело

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Марсело может перебраться в Италию.

Как сообщает Le 10 Sport, 31-летнего футболиста хочет купить «Ювентус».

«Реал» готов летом отпустить Марсело, так как на левый фланг Зинедин Зидан предпочитает выпускать 24-летнего Ферлана Менди.

В этом сезоне Марсело сыграл 11 матчей за «Реал» и отдал три голевые передачи. Его контракт истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса.