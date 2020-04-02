Ювентус собирается купить Марсело

Защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Марсело может перебраться в Италию.
Как сообщает Le 10 Sport, 31-летнего футболиста хочет купить «Ювентус».
«Реал» готов летом отпустить Марсело, так как на левый фланг Зинедин Зидан предпочитает выпускать 24-летнего Ферлана Менди.
В этом сезоне Марсело сыграл 11 матчей за «Реал» и отдал три голевые передачи. Его контракт истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса.
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Источник — Le 10 Sport
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