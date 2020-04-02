ВИДЕО. Бульдоги вместо гантелей. Зинченко показал, как тренируется дома

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поддерживает форму во время паузы в чемпионате Англии.

Футболист выложил видео в Instagram, на котором он занимается дома вместе с двумя французскими бульдогами. Собак Зинченко использовал вместо гантелей.

«Я, Луи и Миа желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными», - написал Зинченко.

Ранее Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20.