ВИДЕО. Бульдоги вместо гантелей. Зинченко показал, как тренируется дома

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поддерживает форму во время паузы в чемпионате Англии.
Футболист выложил видео в Instagram, на котором он занимается дома вместе с двумя французскими бульдогами. Собак Зинченко использовал вместо гантелей.
«Я, Луи и Миа желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными», - написал Зинченко.
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Источник — Sport.ua
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