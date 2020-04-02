ВИДЕО. Бульдоги вместо гантелей. Зинченко показал, как тренируется дома

Игрок сборной Украины нашел импровизированные снаряды

  • 02.04.2020 10:25
  • 1476 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Бульдоги вместо гантелей. Зинченко показал, как тренируется дома
© Instagram. Александр Зинченко

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поддерживает форму во время паузы в чемпионате Англии.

Футболист выложил видео в Instagram, на котором он занимается дома вместе с двумя французскими бульдогами. Собак Зинченко использовал вместо гантелей.

«Я, Луи и Миа желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными», - написал Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me, Louie🐶 and Mia🐶 wish you to be safe and positive 😁🖐🏽 @pumafootball

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 

Ранее Зинченко вышел в полуфинал турнира по FIFA 20.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 02.04.2020 11:16
    -1
    Дурко! Маты дома? Вот тебя бы Циклоп вместо гантели потягал...
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    rosti79
    online
      rosti79, 02.04.2020 11:02
    +2
    👍
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.04.2020 10:42
    +1
    ihor7003, 02.04.2020 10:35
    Собаки думают где мля эта Седан, чтоб он нею занялся
    Седан думает,: собаки мля, где вы были, когда он мной занимался.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.04.2020 10:35
    +5
    Собаки думают где мля эта Седан, чтоб он нею занялся
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.04.2020 10:35
    +5
    Собаки думают где мля эта Седан, чтоб он нею занялся
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 02.04.2020 11:02
    +2
    👍
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 02.04.2020 10:42
    +1
    ihor7003, 02.04.2020 10:35
    Собаки думают где мля эта Седан, чтоб он нею занялся
    Седан думает,: собаки мля, где вы были, когда он мной занимался.
    Ссылка
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