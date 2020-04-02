Хавбек Витебска: «Пожилым болельщикам не стоит приходить на трибуны»

Антон Матвеенко считает, что во время пандемии коронавируса футбол можно посмотреть и по телевизору

  • 02.04.2020 10:14
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Хавбек Витебска: «Пожилым болельщикам не стоит приходить на трибуны»
© ФК Витебск. Антон Матвеенко

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко считает, что некоторым категориям болельщиков необходимо воздержаться от похода на стадионы.
 
«Я, когда на поле выхожу, отключаюсь от всего, что за его пределами происходит. Хотя о бдительности нельзя забывать. Возможно, болельщикам, особенно пожилым, не стоит приходить на трибуны. Ведь посмотреть трансляции можно по телевидению или в интернете.
 
Закрывать стадион для болельщиков не в компетенции клуба. Игроки и персонал соблюдают меры предосторожности, рекомендованные медиками», – сказал Матвеенко.
 
Отметим, что «Витебск» в первый двух турах чемпионата Беларуси набрал 3 очка и на данный момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что фанаты в Беларуси призывают остановить национальный чемпионат.

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Источник — Беларусь сегодня

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