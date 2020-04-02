В МЛС первый случай заражения коронавирусом

В регулярном чемпионате MLS обнаружили первый случай заражения вирусом COVID-19.

О положительном тесте одного из своих игроков на COVID-19 сообщила «Филадельфии Юнион».

Сообщается, что у футболиста легкие симптомы коронавируса. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине.

Ранее игрок «Сампдории» сумел победить коронавирус.