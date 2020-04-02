В МЛС первый случай заражения коронавирусом

В регулярном чемпионате MLS обнаружили первый случай заражения вирусом COVID-19.
О положительном тесте одного из своих игроков на COVID-19 сообщила «Филадельфии Юнион».
Сообщается, что у футболиста легкие симптомы коронавируса. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине.
Ранее игрок «Сампдории» сумел победить коронавирус.
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Источник — MLS
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