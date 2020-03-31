Игрок Сампдории сумел победить коронавирус

12 марта Маноло Габбьядини стал первым игроком «Сампдории», у которого обнаружили коронавирус. После него заразились еще как минимум 6 игроков команды.

Теперь же Габбьядини сообщил, что сумел излечиться от коронавируса:

«У меня болезнь проходила легко. Был жар в течение одного дня и сильный кашель в течение 5-6 дней. Я всегда был дома, ежедневно общался с врачами.

Теперь у меня отрицательный результат, но, как обычно, нужно подождать еще 24 часа, чтобы сделать второй мазок и быть уверенным, что я победил этот вирус».