Алексей БЕЛИК: «УЕФА установит определенную дату дедлайна»

1 апреля УЕФА принял ряд ключевых решений, связанных с переносом и отменой международных соревнований. Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик рассказал, каким видит завершение сезона в Европе.
«Я считаю, что по итогам заседания УЕФА будет поставлен дедлайн о том, что чемпионаты должны быть окончены до 1 августа и команды должны определиться кто в каких Еврокубках будет представлять свои страны.
Скорее всего, УЕФА установит определенную дату, независимо от того, где будет принято решение на футбольных полях или в кабинетах, что страны участники Еврокубков должны назвать команды, которые готовы выступать в Еврокубках», - сказал Белик.
Напомним, УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
Источник — Футбол 1/2/3
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