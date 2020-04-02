Алексей БЕЛИК: «УЕФА установит определенную дату дедлайна»

Экс-форвард сборной Украины – о возобновлении сезона

  • 02.04.2020 09:18
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Алексей БЕЛИК: «УЕФА установит определенную дату дедлайна»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

1 апреля УЕФА принял ряд ключевых решений, связанных с  переносом и отменой международных соревнований. Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик рассказал, каким видит завершение сезона в Европе.

«Я считаю, что по итогам заседания УЕФА будет поставлен дедлайн о том, что чемпионаты должны быть окончены до 1 августа и команды должны определиться кто в каких Еврокубках будет представлять свои страны. 

Скорее всего, УЕФА установит определенную дату, независимо от того, где будет принято решение на футбольных полях или в кабинетах, что страны участники Еврокубков должны назвать команды, которые готовы выступать в Еврокубках», - сказал Белик.

Напомним, УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

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Источник — Футбол 1/2/3

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