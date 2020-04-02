Шевчук назвал лучшего футболиста УПЛ на своей позиции

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что за фланги обороны главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко можно не переживать.



— Кто лучший крайний защитник в Украине?

— В УПЛ сейчас подрастает много перспективных ребят, но пока вне конкуренции Исмаили.



— Кто, по вашей версии, второй в списке левых защитников?

— Без сомнения, не по годам зрелый футбол показывает Виталий Миколенко. Он пока по праву номер один в сборной Украины. Однако конкуренция очень высока. В последнее время заметно прибавил Богдан Михайличенко, который умеет забивать не четвертый или пятый гол своей команды, а победный — в ворота чемпиона. Уверен, что с хорошим будущим Роман Вантух. Я уже не говорю об Эдуарде Соболе, успешно выступающем в бельгийском «Брюгге». Так что за место в сборной Украины всем кандидатам придется изрядно попотеть.



— На левом фланге обороны выбор у Андрея Шевченко больше, чем на правом краю обороны?

— Возможно. Помимо Миколенко, слева может сыграть тот же Соболь, Зинченко, Матвиенко, к которому мы уже привыкли, как к центральному защитнику. Хотя, если копнуть глубже, то и для правой бровки есть достаточное количество футболистов. Если перечислять всех, то это Караваев, Болбат, Тымчик, Лучкевич, Фаворов…



— А Бутко?

— В футболе все меняется очень быстро. Богдан был основным игроком сборной и выступал в «Шахтере», а потом случилась травма, игрок потерял игровой тонус и уже было сложно наверстывать упущенное, в нынешней конкуренции. Поэтому Бутко правильно сделал, что нашел для себя другой клуб, в котором верю, он сможет вернуть свои былые кондиции. Это опытный игрок, обладающий классными качествами, как для флангового игрока. И если он наберет хорошие кондиции, то для сборной это только увеличит конкуренцию на правом краю обороны.



— В общем, в обозримом будущем за фланги обороны сине-желтых можно не беспокоиться?

— Уверен, что так и есть. Мы уже перечисли порядка 10-ти исполнителей, поэтому перспективы только самые радужные. Главное, чтобы ребята не опускали планку и все работали с максимальной отдачей, тогда их труд не останется не замеченным.

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