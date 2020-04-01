ЭЛЬ-КАДДУРИ: «Прямо сказал Хацкевичу, что Миколенко – настоящий бриллиант»

Бывший левый защитник киевского «Динамо» Бадр Эль-Каддури оценил уровень исполнителей, которые в последнее время играют на его позиции в столичном клубе.



«Как по мне, Миколенко – самый сильный футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в «Динамо». В прошлом году зимой я приезжал на сборы в Марбелью, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто же это, и я указал на Миколенко. «Но он же еще слишком молод…» – ответил Саша, на что я парировал: «Дай ему шанс, пусть играет у тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ-чемпионатов».



Без всяких сомнений, Пиварич также очень хороший игрок, технически подкован, но если выбирать, то лично мне больше симпатизирует Миколенко. К тому же Виталий намного моложе и перспективнее», – сказал Эль-Каддури.

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