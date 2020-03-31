Бадр ЭЛЬ КАДДУРИ: «Никогда не буду таким тренером, как Газзаев»

Бывший защитник «Динамо» – о непростых отношениях с бывшим тренером

  • 31.03.2020 14:17
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Бадр ЭЛЬ КАДДУРИ: «Никогда не буду таким тренером, как Газзаев»
© ФК Динамо Киев. Бадр Эль Каддури

Бывший защитник киевского «Динамо» марокканец Бард Эль Каддури рассказал о непростых отношениях с Валерием Газзаевым.
 
- Я так воспитан, что надо уважать старших. Но если кто-то говорит плохие вещи в мой адрес, то я обязательно отвечу. Один-два раза мог промолчать, но на третий уже не сдержусь… В «Динамо» таким тренером был Валерий Газзаев. Очень тяжелый человек… Без сомнений, он хороший тренер, но как человек… Он может смеяться, лезет целоваться, а через пять минут уже может злиться и становится просто сам не свой.
 
Приведу один пример. Я приехал на зимние сборы из расположения национальной команды, и у меня был вариант с переходом в другой клуб. Он меня начал уговаривать, чтобы я остался, но при этом сказал, что заберет у меня капитанскую повязку и отдаст украинцу. Советовался, кому лучше – Милевскому или Алиеву. Я ответил, что, как по мне, они одинаково заслуживают повязку, и для меня не проблема отдать ее. В дальнейшем он звонил мне перед и после каждой тренировки и игры, спрашивал мое мнение о том, как все прошло. Но стоило мне получить травму и вылететь на семь месяцев (при том, что по прогнозам врачей я должен был восстановиться только через девять месяцев), так человек поменялся и начал злиться даже без повода.

И подобных историй с Газзаевым очень много. Самое главное, что я вынес после общения и работы с ним, – я никогда не буду таким тренером, как Валерий Георгиевич, – сказал Эль Каддури.

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Источник — ФК Динамо Киев

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