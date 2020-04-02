ЯЩИШИН: «Нужно расширить УПЛ до 16 команд, а за второе место проголосовать»

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин предложил свой вариант завершения сезона в УПЛ.



«Как по мне, этот чемпионат нужно завершить как можно быстрее, когда только получим на это разрешение от УЕФА. И тогда можно будет лучше подготовиться к следующему сезону, оставив этот сезон в том состоянии, в котором он есть сейчас.



Понятно, мои слова могут показаться меркантильными с определенной стороны, ведь я предлагаю оставить 12 команд в УПЛ и добавить к ним две или четыре команды из Первой лиги. Скорее, четыре, ведь мы стремимся к тому, чтобы у нас было 16 команд в чемпионате. Я думаю, это был бы оптимальный вариант.



Таким образом, можно было бы решить вопрос с командой, которая вылетает. Это один из вариантов, как по мне, но есть и другие.



Что касается того, как определить команды, которые будут играть в еврокубках. Понятно, что «Динамо» вряд ли будет довольно тем, что оно на третьем месте, а вот «Заря» будет довольна, если останется на втором. И чтобы избежать разных проблем, я бы предложил собрать совет из представителей наших клубов, а также по одному представителю от Премьер-лиги и УАФ. И этот совет мог бы решить нынешние проблемы простым большинством голосов.



Конечно, перед подобным собранием следовало бы договориться, чтобы все стороны согласятся на все решения, которые будут приняты. Но мы прекрасно все знаем, какой у нас чемпионат, какие у нас закулисные игры и сферы влияния, поэтому я не уверен, что эта идея будет иметь какое-то продолжение – у каждого есть свои интересы. Но так клубы смогли бы решить имеющиеся у нас сейчас проблемы», – сказал Ящишин в программе «Залишайся з футболом».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут не дотянуть до конца сезона, под вопросом получение аттестата.