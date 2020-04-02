Леонид БУРЯК: «Пережил эпидемию холеры в Одессе, играя за Черноморец»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.



- Что вы думаете о судьбе сезона, который приостановлен из-за карантина?

- Сезон нужно обязательно доигрывать. Но главное, все-таки, - здоровье болельщиков и футболистов, поэтому, нужно ждать, пока специалисты дадут зеленый свет игре. Следует помнить, что пандемия коронавируса – это очень серьезно. Даже такие страны, как США, Великобритания, Франция, Испания и Италия, которые никогда не жаловались на уровень своей медицины и не обращались за помощью извне, сейчас вынуждены это делать. Там карантин продлится как минимум до конца апреля.



Что делать с футбольным сезоном – это вопрос, который касается не только Украины, поэтому нам также придется ждать указаний УЕФА, и завершить турниры так, чтобы не нарушить спортивный принцип.



- Вы во время своей игровой карьеры никогда с таким не сталкивались?

- Почему же? У меня есть такой опыт. Еще когда я играл за «Черноморец», в Одессе была эпидемия холеры. Нигде больше тогда этого не почувствовали, но в Одессе случилась паника. Людям также запретили выходить из дома, улицы обрабатывали хлоркой, а город полностью закрыла армия и милиция. Футболистов «Черноморца» сначала изолировали на базе, а потом увезли в Киев, где мы и играли все матчи. Мы знали, что из-за эпидемии холеры одесситы тогда также умирали. Холера, как мне кажется, страшнее коронавируса, но важно сейчас все-таки слушать медиков и соблюдать карантин.

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