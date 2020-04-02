Экс-защитника Динамо не пустили в Китай

В конце февраля Тамаш Кадар перешел в китайский клуб « Шаньдун Лунэн». Однако сейчас экс-защитник «Динамо» продолжает находиться в родной Венгрии.

27 марта Китай закрыл въезд в страну для иностранцев в связи с пандемией коронавируса, которая в Поднебесной уже давно миновала свой пик.

Кадар не успел прибыть в Китай до 27 марта, поэтому сейчас вынужден продолжать подготовку к новому сезону в Венгрии.

Чемпионат Китая планируют начать уже 18 апреля.