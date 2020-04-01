Рустам ХУДЖАМОВ: «Это форс-мажор. Надо оставить 23 тура как есть»

Украинский голкипер Рустам Худжамов, недавно покинувший «Мариуполь», высказал свое мнение о возможности возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса:

«Этого никто не знает. Мы можем с вами предполагать какие-то оптимистические прогнозы, но мы не знаем, что случится завтра. Вы же видите, что заболевшие все прибывают и прибывают. Проблем все больше и больше, в том числе, у спорта и футбола. Ситуация сложная.

Если нет возможности чемпионат доиграть, чтобы не рисковать людьми, мне кажется, правильнее будет оставить 23 тура, как сыграли команды, оставить как есть. Попытаться на этом фоне не устраивать никаких судебных разбирательств или коллизий, а принять, что это форс-мажор.

Такое случается раз в 50 лет, а может быть и больше. Оставить как есть, и всем клубам работать вместе для того, чтобы наш футбол развивался. Все эти склоки ни к чему хорошему не приводят – только к «пробуксовке» и еще большей потере интереса».