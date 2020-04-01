Диего ГОДИН: «Мартинес похож на Агуэро и Суареса»

Защитник «Интера» Диего Годин сравнил своего партнера по команде Лаутаро Мартинеса с Серхио Агуэро и Луисом Суаресом:
«Лаутаро похож на Луиса Суареса и Серхио Агуэро. Он играет всем телом, прекрасно чувствует игру, даже будучи спиной к мячу. Он высококлассный футболист.
У него высокий потолок уверенности, и он созревает с каждым матчем. В нем можно заметить качества, которые есть у игроков, которые намного старше него».
Ранее сообщалось о том, что «Интер» отклонил предложение «Барселоны» по Мартинесу.
В нынешнем сезоне на счету аргентинца 11 голов в 23 матчах Серии А.
Источник — ESPN
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