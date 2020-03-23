Интер отклонил предложение Барселоны по Мартинесу

«Барселона» в последние месяцы активно интересуется форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. В контракте аргентинца прописана клаусула в размере 111 миллионов евро.

Однако «Барселона» не готова выплатить такую сумму и попыталась сбить цену с помощью включения в сделку двух своих игроков – Артуро Видаля и Нелсона Семеду. Кроме них, «Барселона» предложила «Интеру» 70 млн евро.

Однако «Интер» ответил на такое предложение отказом. Миланский клуб дал понять «Барселоне», что не пойдет на снижение цены: для подписания Мартинеса «Барселоне» придется выплатить прописанную в клаусуле сумму.

Самому игроку «Барселона» предлагает зарплату в размере 10 млн евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Мартинеса 11 голов в 23 матчах Серии А.

Ранее сообщалось о том, что на Мартинеса также претендует «Челси».