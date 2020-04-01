Бетис урезал зарплаты всем игрокам и сотрудникам клуба

Клуб испанской Ла Лиги «Бетис» объявили о сокращении на 15% зарплат всех игроков и сотрудников клуба. Такой шаг позволит обойтись без увольнений сотрудников клуба.
При этом в итоге зарплаты могут быть урезаны меньше, чем на 15%. Это будет зависеть от того, будет ли доигран сезон в Ла Лиге, и если да – то со зрителями или без.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется лидером «Бетиса» Набилем Фекиром.
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Источник — ФК Бетис
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