Бетис урезал зарплаты всем игрокам и сотрудникам клуба

Клуб испанской Ла Лиги «Бетис» объявили о сокращении на 15% зарплат всех игроков и сотрудников клуба. Такой шаг позволит обойтись без увольнений сотрудников клуба.

При этом в итоге зарплаты могут быть урезаны меньше, чем на 15%. Это будет зависеть от того, будет ли доигран сезон в Ла Лиге, и если да – то со зрителями или без.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» интересуется лидером «Бетиса» Набилем Фекиром.