Милан собирается купить Набиля Фекира

«Милан» нацелился на полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 40 миллионов евро. Отметим, что отступные за футболиста составляют 100 млн.
Фекир перешел в «Бетис» летом 2019 года. За это время сыграл 23 матча, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Милан» собирается продать Доннарумму
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Источник — Calciomercato
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