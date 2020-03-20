Милан собирается купить Набиля Фекира

«Милан» нацелился на полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 40 миллионов евро. Отметим, что отступные за футболиста составляют 100 млн.

Фекир перешел в «Бетис» летом 2019 года. За это время сыграл 23 матча, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» собирается продать Доннарумму