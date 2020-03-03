Милан собирается продать Доннарумму

«Милан» собирается этим летом продать голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Как сообщает итальянская пресса, на молодого вратаря претендует три клуба - «Реал», ПСЖ и «Челси».
«Милан» готов пойти на продажу 21-летнего футболиста, чтобы на вырученные деньги купить других игроков.
В этом сезоне на счету Доннаруммы 26 матчей за «Милан».
Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет продавать Доннарумму в «Реал».
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Источник — Twitter
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