Милан собирается продать Доннарумму

«Милан» собирается этим летом продать голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщает итальянская пресса, на молодого вратаря претендует три клуба - «Реал», ПСЖ и «Челси».

«Милан» готов пойти на продажу 21-летнего футболиста, чтобы на вырученные деньги купить других игроков.

В этом сезоне на счету Доннаруммы 26 матчей за «Милан».

Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет продавать Доннарумму в «Реал».