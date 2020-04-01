Игроки Ингульца были готовы на понижение зарплаты, но Поворознюк против

Игроки «Ингульца» были готовы пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса, но президент клуба Александр Поворознюк имеет другое мнение на этот счет.

«Смотрим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе. Мы это все понимаем. Обсудили с ребятами в клубе, что и как делать. Были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Поворознюк высказал совсем другую позицию. Думаю, он сам ее озвучит.

Хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами», - сказал Владислав Лупашко.

Дополнили слова капитана и другие игроки.

«В связи с тяжелой ситуацией в мире, которая коснулась и спорта, мы не можем тренироваться и играть в нормальном режиме. Но, несмотря на это, наш президент, Александр Григорьевич Поворознюк, платит нам зарплаты в полном объеме. Мы были готовы пойти на понижение зарплат, но президент был другого мнения. Большое спасибо, Георгич», - сказал защитник Максим Ковалев.

«В связи событиями в мире и футболе многие клубы уменьшают размер зарплаты, но наш президент выплачивает деньги в полном объеме. Александр Григорьевич, мы очень благодарны за такое отношение к нам и нашим семьям», - сказал голкипер Богдан Шуст.

«Александр Григорьевич, хочется поблагодарить вас за то, что в такой тяжелый момент финансируете клуб, развиваете его, как вы нам и обещали. За это вам большой респект и уважение», - добавил полузащитник Младен Бартулович.