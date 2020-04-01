УЕФА смягчил условия финансового фейр-плей для клубов

Руководящий орган европейского футбола прояснил вопросы лицензирования

  • 01.04.2020 21:04
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УЕФА смягчил условия финансового фейр-плей для клубов
© УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА обновил условия лицензирования клубов и правила финансового фейр-плей. В заявлении сказано, что нынешние исключительные обстоятельства требуют определенных вмешательств для облегчения работы ассоциаций-членов и клубов.

После проведенного заседания в УЕФА сообщили, что поддерживают предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен.

В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, Исполнительный комитет также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые связаны с подготовкой и оценкой будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА 2020/21.

По данным итальянской прессы, на следующий сезон клубам не нужно будет представлять бюджетные документы, но будет рассчитываться безубыточность за три года. Конкретные обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией, будут приняты во внимание при рассмотрении финансового положения клубов.

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Источник — УЕФА

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