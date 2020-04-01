Александр БАБИЧ: «Разбираем будущего соперника в лице Карпат, анализируем»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о том, чем занимается во время карантина, который объявлен в связи с пандемией коронавируса.

«Ждем сегодняшней встречи с руководством относительно возможного развития дальнейшей ситуации. Есть два-три варианта действий, посмотрим, какой будет утвержден. Много просматриваю всего, больше стараюсь уделять внимания нашим матчам, которые мы раньше играли, с тем же АЗ «Алкмаар» пересмотрел по-другому.

Плюс матчи в чемпионатах, которые недавно игрались, тоже уже пересмотрел, проанализировал. Будущего, дай Бог, соперника в лице «Карпат» тоже разбираем, анализируем. Все в онлайн-режиме, сидим по домам, база на карантине, поля, все обрабатывается. Соответственно, все закрыто», - сказал Бабич.

В 24-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» должен принять «Карпаты». Матч перенесен на неопределенный срок.

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