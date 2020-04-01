Александр БАБИЧ: «Разбираем будущего соперника в лице Карпат, анализируем»

Наставник «Мариуполя» – о том, чем занимается на карантине

  • 01.04.2020 18:39
  • 37 просмотров
  • 0 комментариев
Александр БАБИЧ: «Разбираем будущего соперника в лице Карпат, анализируем»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал о том, чем занимается во время карантина, который объявлен в связи с пандемией коронавируса.

«Ждем сегодняшней встречи с руководством относительно возможного развития дальнейшей ситуации. Есть два-три варианта действий, посмотрим, какой будет утвержден. Много просматриваю всего, больше стараюсь уделять внимания нашим матчам, которые мы раньше играли, с тем же АЗ «Алкмаар» пересмотрел по-другому. 

Плюс матчи в чемпионатах, которые недавно игрались, тоже уже пересмотрел, проанализировал. Будущего, дай Бог, соперника в лице «Карпат» тоже разбираем, анализируем. Все в онлайн-режиме, сидим по домам, база на карантине, поля, все обрабатывается. Соответственно, все закрыто», - сказал Бабич.

В 24-м туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» должен принять «Карпаты». Матч перенесен на неопределенный срок.

Читайте также: Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности