ШАБЛИЙ: «Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам»

Известный агент ведет переговоры с клубами о трансферах

  • 01.04.2020 17:58
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ШАБЛИЙ: «Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам»
© Facebook. Вадим Шаблий

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал об интересе европейских клубов к своим клиентам.

– У украинских игроков будет возможность попасть в европейский клуб, если учитывать глобальный кризис, который возникнет после пандемии?
– Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам. Может даже странно, но они не останавливают процесс переговоров. Я не скажу, что работа остановилась. Я сейчас работаю в обычном режиме, несмотря на полную остановку футбола. Ведутся переговоры по игрокам на лето.

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Источник — Футбол 1/2/3

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