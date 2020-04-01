ШАБЛИЙ: «Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам»

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал об интересе европейских клубов к своим клиентам.
– У украинских игроков будет возможность попасть в европейский клуб, если учитывать глобальный кризис, который возникнет после пандемии?
– Многие клубы продолжают проявлять интерес к украинским игрокам. Может даже странно, но они не останавливают процесс переговоров. Я не скажу, что работа остановилась. Я сейчас работаю в обычном режиме, несмотря на полную остановку футбола. Ведутся переговоры по игрокам на лето.
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Источник — Футбол 1/2/3
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