Виталий Кличко снова недоволен: «Хватит шастать!»

Мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет министров Украины ввести еще более жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

Легенда украинского бокса крайне недоволен текущей ситуацией и снова призвал киевлян не слоняться по улицам.

«Хочу обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия по ограничениям. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий».

«Прошу жителей: хватит шастать без необходимости и будьте здоровы», - сказал Кличко.