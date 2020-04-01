Виталий Кличко снова недоволен: «Хватит шастать!»

Мэр Киева призывает ввести еще более жесткие меры

  • 01.04.2020 17:11
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  • 1 комментарий
Виталий Кличко снова недоволен: «Хватит шастать!»
© pravda.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабинет министров Украины ввести еще более жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

Легенда украинского бокса крайне недоволен текущей ситуацией и снова призвал киевлян не слоняться по улицам.

«Хочу обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия по ограничениям. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий».

«Прошу жителей: хватит шастать без необходимости и будьте здоровы», - сказал Кличко.

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Источник — Украинская правда

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 01.04.2020 17:22
    -3
    Вiталя. Дам тобі одну пораду. Перед тим як виступати перечитай пару разів ту промову і потім тобі буде набагато легше її читати на публіку.
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