Виталий Кличко недоволен: «Шатания и тусовки киевлян приведут к катастрофе»

Мэр Киева Виталий Кличко недоволен тем, как жители города ведут себя на карантине из-за пандемии коронавируса. Легенда украинского бокса призывает сидеть дома.

«Слушайте, если кто-то думает, что угроза касается кого-то, но не его...Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло. Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности – вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет».

«И потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболеют и будут в больницах. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа», - сказал Кличко.