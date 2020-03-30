Виталий Кличко недоволен: «Шатания и тусовки киевлян приведут к катастрофе»

Мэр Киева недоволен поведением жителей столицы

  • 30.03.2020 16:09
  • 599 просмотров
  • 3 комментария
Виталий Кличко недоволен: «Шатания и тусовки киевлян приведут к катастрофе»
© пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко недоволен тем, как жители города ведут себя на карантине из-за пандемии коронавируса. Легенда украинского бокса призывает сидеть дома.

«Слушайте, если кто-то думает, что угроза касается кого-то, но не его...Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло. Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности – вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет».

«И потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболеют и будут в больницах. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа», - сказал Кличко.

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Источник — Украинская правда

(4 голоса)

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Комментарии
    acfred
    online
      acfred, 30.03.2020 16:40
    +1
    им пофиг почему-то ладно на себя так на окружающих вдвойне наплевать - с пивком на тусовках компаниями....
    Ссылка
    Святослав Куцан
    online
      Святослав Куцан, 30.03.2020 16:37
    +3
    вот тут Віталік я з тобою згідний
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 30.03.2020 16:31
    +3
    Хоч у когось здоровий глузд
    Ссылка
    Святослав Куцан
    online
      Святослав Куцан, 30.03.2020 16:37
    +3
    вот тут Віталік я з тобою згідний
    Ссылка
    frifrikhk
      frifrikhk, 30.03.2020 16:31
    +3
    Хоч у когось здоровий глузд
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 30.03.2020 16:40
    +1
    им пофиг почему-то ладно на себя так на окружающих вдвойне наплевать - с пивком на тусовках компаниями....
    Ссылка
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