Тете рассказал, кто из игроков Шахтера больше всего помог ему с адаптацией

Оказывается, бразильцы вне поля не настолько и дружны

  • 01.04.2020 15:43
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Тете рассказал, кто из игроков Шахтера больше всего помог ему с адаптацией
© ФК Шахтер. Тете

Бразильский легионер «Шахтера» Тете рассказал о том, кто из игроков команды больше всего помог ему на этапе адаптации.

«Дентиньо очень помог мне, когда я только приехал. Он рассказал мне все о клубе и о стране. Он невероятно помог мне. В целом ситуация несколько отличается, что касается повседневной жизни. Бразильцы, вопреки ожиданиям многих, не оказывают друг другу такой большой поддержки вне клуба. Поэтому я стараюсь побольше быть со своей семьей. Именно семья – моя база и основа для роста», - заявил Тете.

Также Тете признался, что собственник «Шахтера» Ринат Ахметов предоставил игрокам клуба существенную скидку на покупки в магазинах, которыми владеет босс «горняков».

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Источник — UOL Esporte

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