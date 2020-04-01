Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмзи

Английский «Эвертон» намерен подписать полузащитника туринского «Ювентуса» Аарона Рэмзи и валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Руководство «ирисок» уверено, что качественное усиление поможет в ближайшем будущем вернуть команду на высокий уровень. Не против прихода этих исполнителей выступает и наставник команды Карло Анчелотти.

Бэйл провел в чемпионате Испании 14 матчей и забил в них 2 гола, Рэмси в Серии А отыграл 15 игр, отличившись в них трижды.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет, чтобы «Эвертон» купил Аллана.