Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмзи

«Ириски» летом намерены серьезно усилиться

  • 01.04.2020 14:59
  • 204 просмотра
  • 2 комментария
Эвертон хочет подписать Бэйла и Рэмзи
© Global Look Press. Гарет Бэйл

Английский «Эвертон» намерен подписать полузащитника туринского «Ювентуса» Аарона Рэмзи и валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Руководство «ирисок» уверено, что качественное усиление поможет в ближайшем будущем вернуть команду на высокий уровень. Не против прихода этих исполнителей выступает и наставник команды Карло Анчелотти.

Бэйл провел в чемпионате Испании 14 матчей и забил в них 2 гола, Рэмси в Серии А отыграл 15 игр, отличившись в них трижды.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет, чтобы «Эвертон» купил Аллана.

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Источник — 90min

(1 голос)

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Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 01.04.2020 15:15
    0
    Тарасик Шевченко, 01.04.2020 15:11
    хрустальный Рэмзи и ленивый Бейл ?
    Бейл вернее будет сказать "хрустальный"
    Ссылка
    Тарасик Шевченко
      Тарасик Шевченко, 01.04.2020 15:11
    0
    хрустальный Рэмзи и ленивый Бейл ?
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 01.04.2020 15:15
    0
    Тарасик Шевченко, 01.04.2020 15:11
    хрустальный Рэмзи и ленивый Бейл ?
    Бейл вернее будет сказать "хрустальный"
    Ссылка
    Тарасик Шевченко
      Тарасик Шевченко, 01.04.2020 15:11
    0
    хрустальный Рэмзи и ленивый Бейл ?
    Ссылка
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