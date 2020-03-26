Анчелотти хочет, чтобы Эвертон купил Аллана

Итальянский наставник вновь может поработать с полузащитником

  • 26.03.2020 12:36
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Анчелотти хочет, чтобы Эвертон купил Аллана
© Napoli più. Аллан

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намерен подписать хавбека «Наполи» Аллана.

Как сообщает Calciomercato, итальянский специалист уверен, что английскому клубу удастся подписать бразильца, поскольку «Наполи» готовы рассмотреть предложения о его продаже.

Напомним, что Анчелотти и Аллан работали вместе, когда Карло возглавлял «Наполи» с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертону» нужен защитник «Лилля».

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Источник — Calciomercato

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