Анчелотти хочет, чтобы Эвертон купил Аллана

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти намерен подписать хавбека «Наполи» Аллана.

Как сообщает Calciomercato, итальянский специалист уверен, что английскому клубу удастся подписать бразильца, поскольку «Наполи» готовы рассмотреть предложения о его продаже.

Напомним, что Анчелотти и Аллан работали вместе, когда Карло возглавлял «Наполи» с мая 2018 по декабрь 2019 года.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Эвертону» нужен защитник «Лилля».