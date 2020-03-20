Эвертону нужен защитник Лилля

Английский «Эвертон» может выкупить контракт 22-летнего центрального защитника французского «Лилля» Габриэля Магальеса.
Переход может состояться уже будущим летом.
В текущем сезоне Магальес провел за «Лилль» 34 матча во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная цена Магальеса составляет €22 миллиона.
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Источник — Liverpool Echo
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