Пять лет назад Долгополов провел феноменальный матч против Джоковича

31 марта 2015 года украинский теннисист Александр Долгополов сыграл один из лучших матчей в карьере.

В четвертом круге Мастерса в Майами Долгополов сразился против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. В первом сете украинец оказался успешнее на тай-брейке, а во втором вел в счете, но все же сербу удалось переломить ход поединка и одержать победу в трех партиях.

Отметим, что в том же году с похожим сценарием завершился матч этих теннисистов и в полуфинале Мастерса в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что возвращение Долгополова на корт снова откладывается.

Смотрите полную запись поединка: