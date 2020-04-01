Пять лет назад Долгополов провел феноменальный матч против Джоковича

Александр едва не остановил серба на пути в четвертьфинал турнира в Майами

  • 01.04.2020 13:43
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Пять лет назад Долгополов провел феноменальный матч против Джоковича
© ATP. Новак Джокович и Александр Долгополов

31 марта 2015 года украинский теннисист Александр Долгополов сыграл один из лучших матчей в карьере.

В четвертом круге Мастерса в Майами Долгополов сразился против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. В первом сете украинец оказался успешнее на тай-брейке, а во втором вел в счете, но все же сербу удалось переломить ход поединка и одержать победу в трех партиях.

Отметим, что в том же году с похожим сценарием завершился матч этих теннисистов и в полуфинале Мастерса в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что возвращение Долгополова на корт снова откладывается.

Смотрите полную запись поединка:

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Источник — Sport.ua

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