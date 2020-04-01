30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко показал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Степаненко помог своей жене с уборкой, использовав необычный образ.
«Если во время карантина жена заставляет делать уборку — на помощь придет домработник Валя», — написал Степаненко в Instagram, представ перед подписчиками в образе, чем-то напоминающем костюм известной Верки Сердючки.
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Источник — Instagram
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