ФОТО. Как Тарас Степаненко превратился в «домработника Валю»

Украинский хавбек «Шахтера» развлекается во время карантина

  • 01.04.2020 10:57
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ФОТО. Как Тарас Степаненко превратился в «домработника Валю»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

30-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко показал, как проводит время на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Степаненко помог своей жене с уборкой, использовав необычный образ.

«Если во время карантина жена заставляет делать уборку — на помощь придет домработник Валя», — написал Степаненко в Instagram, представ перед подписчиками в образе, чем-то напоминающем костюм известной Верки Сердючки.

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Источник — Instagram

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