Бывший защитник Динамо рассказал, как борются с коронавирусом в Марокко

Бывший защитник киевского «Динамо» Бадр Эль-Каддури рассказал, как борются с угрозой распространения коронавируса в его родной стране, Марокко.

«У нас, в принципе, как у всех. У нас уже был двухнедельный карантин, когда мы были на самоизоляции. Самое главное, что коронавирус добрался до нас уже после того, как в Европе прошла волна заболеваний, соответственно, мы успели подготовиться. Король в ущерб экономике закрыл границы, благодаря чему масштабы эпидемии не такие огромные, как в Европе. Несмотря на то, что Марокко – не такая богатая страна, но люди помогают друг другу, и только так, коллективными усилиями, мы сможем преодолеть возникшую проблему», – сказал Эль-Каддури.

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